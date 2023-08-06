«Ставка дня: 78% игроков БЕТСИТИ грузят на «Зенит» против «Динамо»

6 августа в третьем туре чемпионата России «Зенит» сыграет дома с «Динамо». Игра пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19.00.

В прошлом туре «Зенит» потерял очки на выезде, сыграв вничью с «Ростовом» – 1:1. На этот раз матч – домашний. Здесь Семак вряд ли позволит своим игрокам упустить победу. В Ростове так и случилось: гости пропустили уже в добавленное время с пенальти.



Статистика домашних матчей «Зенита» против «Динамо» в чемпионате впечатляет: восемь побед подряд.



«Динамо» начало сезон скомкано: в первом туре проиграло «Краснодару»(1:3), а во втором не справилось с «Крыльями – 3:3.

В предстоящей игре аналитики БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом. На его успех предлагают поставить за кэф 1.52. Успех «Динамо» идет за 6.00. Ничью можно взять за котировку в 5.00.



Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе «Зенита»: сразу 78% от общего объема ставок на исход – за командой Семака. 15% проставлено на «Динамо», остальные 7% игроки загрузили на ничью.

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