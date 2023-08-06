«Ставка дня: 78% игроков БЕТСИТИ грузят на «Зенит» против «Динамо»

Теги Ставки на спорт натив Ставки

6 августа в третьем туре чемпионата России «Зенит» сыграет дома с «Динамо». Игра пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19.00.

В прошлом туре «Зенит» потерял очки на выезде, сыграв вничью с «Ростовом» – 1:1. На этот раз матч – домашний. Здесь Семак вряд ли позволит своим игрокам упустить победу. В Ростове так и случилось: гости пропустили уже в добавленное время с пенальти.

Статистика домашних матчей «Зенита» против «Динамо» в чемпионате впечатляет: восемь побед подряд.

«Динамо» начало сезон скомкано: в первом туре проиграло «Краснодару»(1:3), а во втором не справилось с «Крыльями – 3:3.

В предстоящей игре аналитики БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом. На его успех предлагают поставить за кэф 1.52. Успех «Динамо» идет за 6.00. Ничью можно взять за котировку в 5.00.

Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе «Зенита»: сразу 78% от общего объема ставок на исход – за командой Семака. 15% проставлено на «Динамо», остальные 7% игроки загрузили на ничью.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽

Читайте новости ставки в любимой соцсети

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий