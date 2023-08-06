«Ман Сити» против «Арсенала»: аналитики БЕТСИТИ знают, кто возьмет Суперкубок Англии

6 августа «Ман Сити» и «Арсенал» откроют новый сезон и разыграют между собой Суперкубок Англии. Игра пройдет на «Уэмбли» и начнется в 18.00.

«Сити» – серьезная проблема для «Арсенала» вот уже несколько лет. Команда Гвардиолы без проблем обыгрывала лондонцев в восьми предыдущих встречах и, кажется, не собирается останавливаться. Более того – в двух играх подряд «Сити» сильнее с преимуществом в два мяча.



«Арсенал» неплох в предсезонке: команда Артеты даже обыграла «Барселону», да еще и забила ей пять мячей. Столько же лондонцы отправили в ворота звезд МЛС, одержав сухую победу. Но аналитики все равно не оставляют шансов «канонирам».



В БЕТСИТИ считают «Ман Сити» фаворитом в матче за трофей. На его успех в основное время предлагают кэф 1.52. Победа «Арсенала» есть в линии за 4.20, аналогичной котировкой оценивается ничья.



Игроки БЕТСИТИ тоже уверены в успехе команды из Манчестера: 60% от общего объема ставок на исход ушли «Ман Сити». 40% бетторы поровну проставили на «Арсенал» и ничью.

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