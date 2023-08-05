В БЕТСИТИ оценили шансы «Спартака» в матче с «Рубином»

5 августа в третьем туре чемпионата России «Рубин» примет дома «Спартак». Игра пройдет на «Ак-Барс Арене» и начнется в 17.30.

«Спартак» в отличной форме. Московская команда выдала уверенный старт, набрав шесть очков и забив пять мячей. В Казань коллектив Абаскаля едет явным фаворитом.

Последний матч в этом городе для красно-белых закончился неудачей. Команда уступила со счетом 0:1. Правда, было это еще в 2021 году. Сегодня «Рубин» уже не та команда, но борьбу навязать способна. Об этом говорят последние результаты клуба: две ничьи в двух матчах чемпионата.

Но эксперты БЕТСИТИ видят «Спартак» фаворитом матча. На него возможно поставить за 2.20. Ничья есть в линии за 3.60. Успех казанцев оценивается в кэф 3.20.

Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе «Спартака»: 80% от общего объема ставок на исход – за командой Абаскаля. Лишь 6% проставлено на «Рубин», остальные 14% игроки загрузили на ничью.



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