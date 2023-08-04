BetBoom досрочно выплачивает выигрыши в РПЛ, если команда повела в два мяча. В прошлом туре 79% клиентов оказались в плюсе

К новому сезону РПЛ BetBoom вновь запустил акцию «РПЛ 2:0». По условиям промо, букмекер досрочно рассчитывает пари игрокам, поставившим на победу команды, которая по ходу матча повела в два мяча. Так, в прошлом туре, компания досрочно выплатила выигрыш всем, кто поставил на победу «Динамо» в матче с «Крыльями Советов».

Перевес по объему ставок был на московскую команду: 21% — 7% — 71% (П1 — Х — П2). Как итог, BetBoom выплатил выигрыши и по ставкам на ничью, и на победу «Динамо» — 79% клиентов BetBoom оказались в плюсе. Самая большая досрочная выплата на победу «Динамо» в матче составила 115 600 рублей. Всего выплаты по акции составили 2 500 000 рублей.

Со всеми условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте компании: https://betboom.ru/actions/chm20