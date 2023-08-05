Смотри бесплатно Суперкубок Англии и делай ставки вместе с BetBoom!

В эти выходные матчем за Суперкубок стартует новый сезон в Англии: 6 августа сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Традиционно в нем встречаются победитель чемпионата и Кубка, но в прошлом розыгрыше оба трофея взял «Манчестер Сити». Поэтому его соперником станет «Арсенал» — команда, занявшая второе место в таблице АПЛ.

Игра стартует в 18:00 по МСК на стадионе «Уэмбли». И хотя матч не покажут на общедоступных каналах, следить за ходом игры можно и из России — смотреть матч и делать ставки возможно в BetBoom!

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