«Сити» проиграл два Суперкубка Англии подряд – «Арсенал» ждет успех? Решайте с фрибетом и бонусом до 15 000 рублей за депозит от «Фонбет»!

«Манчестер Сити» поборется с «Арсеналом» за Суперкубок Англии.

«Горожане» сыграют в Суперкубке третий сезон подряд, уступив в двух предыдущих розыгрышах – «Лестеру» и «Ливерпулю». «Арсенал» брал трофей не так давно, в 2020-м победив «Ливерпуль» по пенальти.

Команда Пепа Гвардиолы, которая выйдет на матч в статусе чемпиона страны, выступает фаворитом с коэффициентом 1,77, тогда как на победу подопечных Микеля Артеты можно поставить за 4,15. За ничью в основное время дают 4,05. Впрочем, вничью команды сыграли друг с другом единственный раз – в 2017 году.

За «тотал больше 2,5» предлагается коэффициент 1,67, можно поставить и на тотал отдельной команды. Скажем, кэфом 2,35 оценена вероятность того, что «Сити» забьет больше 2 голов – а это в последних 5 матчах между соперниками случилось трижды.

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