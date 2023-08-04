Почти 97% от общего объема ставок в «Пари» на исход матча «Краснодара» с «Пари НН» на хозяев

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В третьем туре чемпионата России «Краснодар» на своей арене примет «Пари НН». Встреча состоится в пятницу, 4 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания «Пари» оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты.

После двух туров аналитики видят «Краснодар» в числе команд, которые будут претендовать на медали. «Пари НН» предрекают борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Логично, что в предстоящем матче «быки» считается фаворитом − на их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что составляет 59% вероятности. Успех гостей котируется за 6.00 (16%), вероятность ничьей − 4.00 (25%).

Клиенты «Пари» не сомневаются в успехе «Краснодара». Почти 97% от общего объема ставок на исход встречи приходится на триумф хозяев. 

 Если соперники забьют три и более мячей, сыграет ставка за 2.05. Коэффициент на то, что обе команды сумеют отличиться, также составляет 2.05. Аналогичным образом оценивается вероятность «сухой» победы одной из команд. Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч − 300 000 рублей на Краснодар с форой (-1) по коэффициенту 2.07.

На старте чемпионата «быки» обыграли «Динамо» и «Сочи», клуб из Нижнего Новгорода уступил «Зениту» и сыграл вничью с «Уралом». В прошлом сезоне соперники обменялись победами на групповом этапе Кубка России. В РПЛ оба матча выиграл «Краснодар».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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