Olimpbet стал официальным партнером ХК «Спартак»

Букмекерская компания Olimpbet и хоккейный клуб «Спартак» объявили о начале сотрудничества. Все подробности соглашения будут обнародованы на специальной пресс-конференции в конце августа. Пока же известно, что логотип Olimpbet появится на форме команды, а для болельщиков запланированы активности и розыгрыши.

— Olimpbet продолжает планомерную экспансию в хоккейный мир, — комментирует соглашение директор по развитию Olimpbet Константин Гусев. — Мы начинали ее с подписания хоккейного клуба «Амур», дополнили Молодежной хоккейной лигой и проведением OLIMPBET Турнира КХЛ 3х3. В нашей стране на хоккее невероятная атмосфера, потрясающая аудитория, безграничные возможности по организации дополнительных мероприятий и непаханное поле по популяризации.

«Спартак» — это следующий шаг для нас. Рады стать партнерами столичного клуба с такой большой историей и потенциалом.

Мы только набираем скорость и вес в хоккейном мире и очень скоро развернемся в нем еще серьезнее. Уверен, любители хоккея будут рады нашему появлению и запланированным изменениям.

— Рады приветствовать букмекерскую компанию Olimpbet в качестве официального партнера нашего клуба, — говорит директор по развитию и экономике ХК «Спартак» Дмитрий Былинкин. — Уверен, что совместные активации «Спартака» и Olimpbet найдут положительные отклики среди многочисленных болельщиков нашей команды и сделают наше сотрудничество плодотворным, эффективным и интересным.

ХК «Спартак» — один из старейших хоккейных клубов нашей страны. За почти восьмидесятилетнюю историю столичная команда четыре раза побеждала в чемпионате СССР, дважды выигрывала Кубок СССР, пять раз игроки «Спартака» поднимали над собой кубок Шпенглера.

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