Игроку «Денвер Бронкос» грозит уголовное преследование за ставки на свою команду

НФЛ дисквалифицировала 25-летнего игрока на неопределенный срок за нарушение политики лиги в отношении азартных игр. По данным прокуратуры Айовы, защитник «Бронкос» Увазурике сделал 32 ставки на на свою команду, в том числе на 5 матчей сезона-2022. В одной из игр он участвовал.

В Айове к игроку есть вопросы у прокуратуры округа Стори. Эйиома – один из четырех нынешних и бывших игроков команды Государственного университета Айовы (ISU), который обвиняется в манипуляциях с документами для сокрытия личности при игре у букмекеров, что является тяжким преступлением. Уголовная ответственность за ставки на собственную команду грозит Увазурике в Колорадо, где базируется «Денвер». Все из-за законов штата.

Эйиома стал десятым игроком НФЛ, получившим бан за ставки с момента окончания сезона-2022.

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