Полуфиналист прошлой Лиги конференций «Базель» вылетел от «Тобола». Коэффициент на проход клуба из Казахстана был 5.00

Швейцарский «Базель» обыграл «Тобол» в Казахстане со счетом 2:1 в рамках второго раунда Лиги конференций, но вылетел из турнира, так как проиграл первый матч 1:3 на своем поле.

Перед началом противостояния коэффициент на проход «Базеля» составлял 1.17, а «Тобола» – 5.00. Однако после первого матча уже «Базель» считался аутсайдером, а его шансы на проход оценивались в 5.36.

При этом «Базель» в прошлом розыгрыше ЛК дошел до полуфинала, где уступил «Фиорентине».

«Тобол» в третьем квалификационном раунде встретится с победителем пары «Дерри Сити» – КуПС, матчи пройдут 10 и 17 августа.

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