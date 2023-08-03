Полуфиналист прошлой Лиги конференций «Базель» вылетел от «Тобола». Коэффициент на проход клуба из Казахстана был 5.00

Теги Базель Тобол Ставки на спорт Ставки на футбол Лига Конференций УЕФА Ставки

Швейцарский «Базель» обыграл «Тобол» в Казахстане со счетом 2:1 в рамках второго раунда Лиги конференций, но вылетел из турнира, так как проиграл первый матч 1:3 на своем поле.

Перед началом противостояния коэффициент на проход «Базеля» составлял 1.17, а «Тобола» – 5.00. Однако после первого матча уже «Базель» считался аутсайдером, а его шансы на проход оценивались в 5.36.

При этом «Базель» в прошлом розыгрыше ЛК дошел до полуфинала, где уступил «Фиорентине».

«Тобол» в третьем квалификационном раунде встретится с победителем пары «Дерри Сити» – КуПС, матчи пройдут 10 и 17 августа.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников

Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий