В Сочи состоялась пресс-конференция перед стартом турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023»

2 августа в пресс-центре арены «Шайба» прошла пресс-конференция, посвященная стартующему третьего августа предсезонному турниру «Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023», одного из самых популярных турниров в летнем календаре КХЛ.

В пресс-конференции приняли участие Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский, а также главные тренеры, чьи команды будут бороться на Федеральной территории «Сириус» за главный трофей: Роман Ротенберг (СКА), Дмитрий Кокорев («Сочи»), Николай Воеводин (сборная России), Леонид Тамбиев («Адмирал»). По видеосвязи с журналистами федеральных и местных СМИ пообщался главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец – омская команда прилетит на Черноморское побережье 3 августа. Пресс-конференция в подобном расширенном формате прошла в рамках турнира впервые.

В приветственном слове Юрий Красовский отметил, что БК «Лига Ставок» второй год подряд является титульным спонсором престижного турнира в Сочи, продолжая важную миссию компании по развитию и продвижению хоккея в стране, по поддержке профессионального спорта и привлечению людей по всей стране к здоровому образу жизни. Юрий Красовский напомнил, что турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open» отличает душевная и доброжелательная атмосфера, болельщики в этом году смогут по традиции не только увидеть яркие матчи с участием популярных клубов КХЛ и сборной России, но и принять участие в различных активностях, которые организаторы турнира приготовили совместно с БК «Лига Ставок».

Тренеры команд поделились с представителями СМИ особенностями предсезонной подготовки, рассказали о задачах на предстоящий турнир и ответили на вопросы журналистов.

В завершении пресс-конференции Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский пожелал участникам турнира красивой и бескомпромиссной игры, а болельщикам – ярких и позитивных эмоций от встречи с большой Игрой.

Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский:

«Мы гордимся той поддержкой, которую мы можем оказывать национальному и клубному хоккею. «Лига Ставок Sochi Hockey Open» — это отличный повод всем увидеться и раскататься перед сезоном. Уверен, что трибуны будут полные, все соскучились по хоккею. В этом году также обратите внимание на наших супергероев, которые представлены в комиксах «Лиги Ставок» и интегрированы в турнир. Если посмотреть более широко, то наши спортсмены, сборные — это и есть супергерои, которые дарят нашим зрителям радость эмоции и счастье».

Роман Ротенберг (главный тренер СКА):

«Наша команда всегда с огромным удовольствием приезжает в замечательный город Сочи. Благодаря нашим партнёрам из компании «Лига Ставок» и ПАО «Газпром» мы имеем отличную возможность здесь работать и проводить полноценную подготовку к сезону. Сыграем на турнире четыре матча с сильными соперниками, увидим, как наши ребята подготовлены. Затем сыграем турнир 3х3, который тоже станет заметным явлением в летнем хоккейном календаре. Привлекаем молодёжь, открываем новые горизонты, наша основная задача – радовать наших болельщиков. Ждём всех на трибунах, уверен, болельщики увидят яркий хоккей. Огромная благодарность Федеральной территории «Сириус», где созданы лучшие в мире условия для развития хоккеистов».

Дмитрий Кокорев (главный тренер «Сочи»):

«Турнир для нас очень значимый, здесь собрались хорошие команды. У нас молодая команда, собрались 15 июля, было три микроцикла. Хорошо поработали, дали хорошие нагрузки. Довольны, как ребята приехали, подготовились. Это большая проверка для нас, будем играть только на победу. Конечно, волнуюсь и я, и весь наш тренерский штаб. Строится новая команда, много что ещё надо сделать, чтобы был сплочённый коллектив. Основная цель сейчас – построение команды, чтобы мы были конкурентоспособными и могли играть с грандами на равных. Будем стараться делать это в каждом матче».

Николай Воеводин (главный тренер сборная России):

«Хочу поблагодарить Федерацию хоккея России за возможность возглавить сборную команду. Это очень ответственный для меня этап как для тренера. Талантливые ребята, собранные в сборной, с удовольствием приехали на турнир, чтобы показать себя на фоне серьёзных и сильных команд КХЛ. Для ребят важно хорошо подготовиться к сезону, и турнир в Сочи – это важный этап в тренировочном процессе. Спасибо клубам, которые идут навстречу и делегируют в сборную молодых, перспективных игроков».

Леонид Тамбиев (главный тренер «Адмирала»):

«Наша команда с большим удовольствием приезжает на турнир в Сочи, спасибо организаторам за приглашение. Для нашей команды это будет хорошая проверка. С 13 июля мы тренировались, сейчас настало время, чтобы посмотреть на ребят в игровом режиме. Турнир сильный, турнир представительный, который проходит в прекрасном городе. Для нас это важный этап подготовки и, повторю, хорошая проверка».

Михаил Кравец (главный тренер «Авангарда»):

«Я участвовал в самом первом сочинском турнире — тогда ещё был туман и лёд не самого высокого качества. Турнир становится всё лучше, сильнее. Рады, что болельщики имеют возможность приходить на трибуны. Для нас этот турнир – проверка. Ребятам нужно узнать себя, потому что у нас 70-80% новичков. Посмотрим молодёжь. Задача – создать хорошую команду, поражения и победы сейчас не важны, главное, чтобы ребята узнали себя, поняли, что они могут сделать для города и команды».

Популярный летний хоккейный турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023» пройдёт с 3 по 8 августа на льду арены «Шайба». Болельщиков, жителей и гостей города-курорта ждут многочисленные активности с ценными подарками, красочные церемонии открытия и закрытия матчей, большая развлекательная программа и – главное – зрелищный и интересный хоккей, который станет отличным прологом к стартующему в сентябре очередному чемпионату КХЛ.

Запись пресс-конференции можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/live/-SAnfwJhInQ?feature=share