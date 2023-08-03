Матч «Амкала» в Кубке России – в топ-10 БК PARI по обороту ставок за день

«Амкал» обыграл «Знамя» в первом раунде Кубка России со счетом 3:2. На игру было сделано большое количество ставок.

Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев рассказал в интервью «РБ Бизнес»:

«Матч «Амкал» – «Знамя» вошел в топ-10 событий по обороту принятых ставок, которые состоялись 10 августа. Если говорить о футбольных встречах, то матч «Амкала» уступил только товарищеской игре «Интера» с «ПСЖ».

«По обороту ставок матч «Амкал» – «Знамя» опередил на 37,7% два матча «Амкала» в рамках МКС (против ФК «Деньги» и «Broke Boys») вместе взятые. В целом матчи медиафутбольных команд в Кубке России по объему принятых ставок заметно опережают матчи МКС в несколько раз».

Следующий матч «Амкала» в Кубке России состоится в 20-х числах августа. Соперник – «Текстильщик» из Иваново.

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