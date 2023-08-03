После дубля Месси в ворота «Орландо» понизился коэффициент на количество его голов с пенальти

Теги МЛС Лионель Месси Ставки на спорт Орландо Сити Интер Майами Ставки на футбол Ставки

«Интер Майами» выиграл со счетом 3:1 у «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг, двумя голами отметился Лионель Месси.

Перед игрой можно было сделать долгосрочную ставку на ТБ2.5 голов Месси с пенальти в сезоне-2023 с коэффициентом 2.10. Был также вариант с ТМ2.5 голов с пенальти – под него предлагался коэффициент 1.65.

После игры с «Орландо» ТБ2.5 голов с пенальти котируется уже за 1.90. А ТМ2.5 – за 1.80.

В минувшем сезоне-2022/23 Месси выступал за «ПСЖ», но не исполнял пенальти. В сезоне-2021/22 в составе парижан он дважды реализовал пенальти в Лиге чемпионов и один раз промахнулся.

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3 комментария

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Лёня поддерживает командный дух и даёт расти молодым футболистам.
Бедуин (😅) в жизни не уступил бы право пробить с точки кому-то другому !
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Месси и без пенальти может много забивать голов, удачи!
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