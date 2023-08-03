Месси забил два мяча «Орландо». Сыграли коэффициенты 2.10, 3.30 и 4.10 на его голы

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В матче 1/16 финала Кубка лиг «Интер Майами» победил «Орландо Сити» 3:1. Дублем в составе «Интера» отметился Лионель Месси.

Перед игрой было сразу несколько вариантов с голами Месси.

• 1.80 – на его забитый мяч;

• 2.10 – на то, что Месси забьет, а «Интер» не проиграет;

• 3.30 – на то, что «Интер» поведет в счете после гола Месси;

• 4.10 – на то, что Месси забьет больше, чем «Орландо».

Все эти ставки сыграли.

Следующий матч «Интера» состоится 6 августа – команда Месси сыграет в 1/8 финала Кубка лиг против «Далласа».

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