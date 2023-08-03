Месси забил два мяча «Орландо». Сыграли коэффициенты 2.10, 3.30 и 4.10 на его голы
В матче 1/16 финала Кубка лиг «Интер Майами» победил «Орландо Сити» 3:1. Дублем в составе «Интера» отметился Лионель Месси.
Перед игрой было сразу несколько вариантов с голами Месси.
• 1.80 – на его забитый мяч;
• 2.10 – на то, что Месси забьет, а «Интер» не проиграет;
• 3.30 – на то, что «Интер» поведет в счете после гола Месси;
• 4.10 – на то, что Месси забьет больше, чем «Орландо».
Все эти ставки сыграли.
Следующий матч «Интера» состоится 6 августа – команда Месси сыграет в 1/8 финала Кубка лиг против «Далласа».
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