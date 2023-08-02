РФС дисквалифицировал 2 футболистов за ставки: оба уже уехали в чемпионат Парагвая

Теги Ставки на спорт Максим Яковлев Ставки на футбол Роман Клюкин Ставки

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал двух игроков за ставки на матчи.

Экс-голкипер «Электрона» Роман Клюкин получил 5-летний бан. Бывший полузащитник «Пересвета» Максим Яковлев отстранен от футбола на 10 лет.

«Электрон» и «Пересвет» выступают во Второй лиге (Д3). 26-летний Клюкин большую часть карьеры провел в Д3, а у 31-летнего Яковлева имеется 150 матчей в ФНЛ.

Оба игрока этим летом перешли в парагвайскую «Атиру» (Д2). Этот клуб летом подписал еще двух россиян – опорника Михаила Пашкина из «Балашихи» и центрбека Михаила Борисова из все того же «Пересвета».

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2 комментария

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Дэвид Нэри
Ставочники потянулись в Парагвай
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