Коэффициент на победу 2Drots в Кубке России обвалился. Во время открытия линии давали 2.94

Теги ФОНБЕТ Кубок России Ставки на спорт Ставки на футбол Амкал 2Drots Родина Медиа Ставки

2Drots сыграют с «Сахалином» 2 августа на стадионе «Москвич» в Кубке России. 

Во время открытия линии на их победу выставили коэффициент в 2.94, на победу «Сахалина» – 2.48, ничейный результат оценивался в 3.46. Сейчас на победу медиафутболистов дают – 1.76,  «Сахалина» – 4.00, ничью – 3.80.

2Drots до этого были главными андердогами из трех медиафутбольных команд, которые примут участие в Кубке России, коэффициент на победу «Родина Медиа» в матче с вологодским «Динамо» – 2.40 (был 2.53).

«Амкала» в матче со «Знаменем» из Ногинска – 2.13 (был 2.73).

2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа» стартуют в Кубке России. Только одна медиафутбольная команда – фаворит

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