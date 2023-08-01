Аналитики букмекерских контор считают, что до конца сезона в РПЛ еще раз поставят 5 пенальти. Коэффициент – 5.80

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В матче «Ахмата» и ЦСКА рефери Владислав Безбородов установил рекорд РПЛ по количеству пенальти – 5. Аналитики букмекерских контор отреагировали на это предложив линию на удары с точки.

5.80 – в РПЛ 2023/24 до конца сезона еще в одном матче назначат хотя бы 5 пенальти. На то, что этого не случится – 1.10

Учитывая, что происходит это раз в 25 лет – 1.10 выглядит приличным коэффициентом.

20.00 – в РПЛ-2023/24 до конца сезона в матче назначат хотя бы 6 пенальти.

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1 комментарий

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Brennet
Явный вброс букмекеров. Не нужно быть продвинутым аналитиком, чтобы спрогнозировать что после такой скандальной серии пенальти в одном матче все будут стараться не повторить этот "результат".
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