Аналитики букмекерских контор считают, что до конца сезона в РПЛ еще раз поставят 5 пенальти. Коэффициент – 5.80
В матче «Ахмата» и ЦСКА рефери Владислав Безбородов установил рекорд РПЛ по количеству пенальти – 5. Аналитики букмекерских контор отреагировали на это предложив линию на удары с точки.
5.80 – в РПЛ 2023/24 до конца сезона еще в одном матче назначат хотя бы 5 пенальти. На то, что этого не случится – 1.10
Учитывая, что происходит это раз в 25 лет – 1.10 выглядит приличным коэффициентом.
20.00 – в РПЛ-2023/24 до конца сезона в матче назначат хотя бы 6 пенальти.
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