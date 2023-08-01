Аналитики букмекерских контор считают, что до конца сезона в РПЛ еще раз поставят 5 пенальти. Коэффициент – 5.80

В матче «Ахмата» и ЦСКА рефери Владислав Безбородов установил рекорд РПЛ по количеству пенальти – 5. Аналитики букмекерских контор отреагировали на это предложив линию на удары с точки.

5.80 – в РПЛ 2023/24 до конца сезона еще в одном матче назначат хотя бы 5 пенальти. На то, что этого не случится – 1.10

Учитывая, что происходит это раз в 25 лет – 1.10 выглядит приличным коэффициентом.

20.00 – в РПЛ-2023/24 до конца сезона в матче назначат хотя бы 6 пенальти.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников

Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?