BetBoom и тульский «Арсенал» завершают партнерство

BetBoom выражает благодарность тульскому «Арсеналу» за годы сотрудничества. Букмекерская компания и футбольный клуб завершают совместную деятельность.

“Это сотрудничество было уникальным опытом для нашей компании. Наше партнерство началось в 2019 году, и за это время мы смогли увидеть как важен клуб для города и болельщиков. От лица компании, хотелось бы поблагодарить «Арсенал» за помощь в активации спонсорского контракта”, – сообщает руководитель отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов.

Коллектив BetBoom желает «Арсеналу» успехов в новом сезоне!