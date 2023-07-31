В ГУМе открылся BetBoom Дом Динамо. Это пространство объединяет спорт, музыку и гастрономию

BetBoom Дом Динамо — это новое культурно-досуговое пространство в центре Москвы, в котором соединяются любовь к спорту, гастрономии, музыке, моде и городу.

“Каждый этаж пространства имеет свою задачу и концепцию: первый этаж занимает “Динамо СТОр”, в котором представлена эксклюзивная одежда и брендированные товары Динамо. Второй этаж – место для объединения модной и спортивной аудитории, которая будет проводить время на трансляциях матчей, закрытых мероприятиях и презентациях. А третий этаж в будущем займет еще одно пространство BetBoom”, — рассказал концепцию президент компании BetBoom Константин Макаров.

BetBoom Дом Динамо откроется для всех 3 августа и проведет препати с художником и арт-директором Парка культуры им. Горького Мишей Ганнушкиным. А уже 5 августа посетителей пространства ждут паблик-ток с дизайнерами коллабораций футбольного клуба “Динамо” и вечеринка. 6 августа будет возможность насладиться музыкальным вечером и посмотреть выездной матч “Динамо” с “Зенитом” в приятной атмосфере.

“BetBoom Дом Динамо — уникальный для российского футбола проект. Здесь мы планируем проводить встречи и автограф-сессии с футболистами и легендами клуба, организовывать трансляции матчей «Динамо» – но в программе будет далеко не только футбол, а еще и встречи с интересными людьми, лекции, воркшопы, музыкальные вечеринки. Пространство сможет объединить современных горожан и привлечь дополнительное внимание молодой аудитории к бренду «Динамо». За программой мероприятий можно следить в наших социальных сетях”, — отметили в ФК «Динамо».

28 июля прошло тестовое открытие площадки: BetBoom Дом Динамо посетило более 200 селебрити. Звездные гости первыми смогли оценить, как получилось переосмыслить историческое пространство ГУМа.

«Прикольное пространство, мне понравилось. Такая приличная, современная версия футбольных пабов. Я бы хотел у себя такое: кинотеатр, бар, музыка, еда. В общем, круто!» — шоумен Эмир Кашоков.