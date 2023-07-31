В семи московских парках появилась выставка «Время регби» с главными событиями в истории и правилами

Букмекерская компания PARI и Федерация регби России организуют серию выставок, которые посвящены регби. Они пройдут в Москве и других городах страны.

На стендах запечатлены главные события в истории регби в России, с их помощью можно будет ознакомиться с правилами и терминологией. В Москве выставки пройдут в семи парках:

• ВДНХ – до 13 августа;

• «Сокольники» – до 17 августа;

• Измайловский – с 1 по 25 августа;

• Филевский – с 1 по 15 августа;

• Сад имени Баумана – с 1 по 25 августа;

• Парк Лужкова – с 1 по 31 августа;

• «Красная Пресня» – до 9 августа.

Как это выглядит – можно увидеть на видео:

Серия выставок в городских парках — часть просветительского проекта «Время регби». Он был подготовлен в честь знаменательных дат в регби. В 2022 году исполнилось 130 лет регби в России, а в 2023-м – 100 лет регби в Советском Союзе.

Ранее был представлен проект «Перепись любителей регби», с помощью которого организаторы рассчитывают объединить спортсменов и болельщиков по всей стране.

Директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский заявил, что с помощью этого проекта мир регби станет ближе к горожанам. «Мы рассчитываем, что посетители парков Москвы, а затем и жители других городов России проникнутся духом игры и присоединятся к «Переписи любителей регби» в рамках нашей миссии по продвижению этого вида спорта и объединению его поклонников в нашей стране», – добавил он.

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