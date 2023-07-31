«Балтика» – лучшая в прошлом сезоне Первой лиги по угловым, «Спартак» – третий в РПЛ. Больше 9 угловых в их матче – 1.84

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«Спартак» и «Балтика» сыграют в Москве в последнем матче второго тура РПЛ.

«Спартак» в прошлом сезоне подавал в среднем 5,53 углового в РПЛ, это третий результат – впереди «Зенит» и «Динамо». В матче первого тура нового сезона против «Оренбурга» он разыграл 13 угловых.

«Балтика» со средним результатом 5,59 – с отрывом лучшая команда Первой лиги по этому показателю в прошлом сезоне. В игре первого тура РПЛ против «Сочи» балтийцы подали с угла поля трижды.

Букмекеры оценивают вероятность ТБ9.5 по угловым коэффициентом 1.84. Если же их будет подано меньше девяти, сыграет коэффициент 1.90.

Матч «Спартак» – «Балтика» состоится в понедельник, 31 июля. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.

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