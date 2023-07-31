Турнир Лига ставок Pravda Boxing «Хатаев — Пучета»

Главный бой вечера: Шамиль Хатаев – Эмилиано Пучета

В пятницу, 4 августа, в Международном центре бокса в Лужниках состоится турнир «Лига ставок Pravda Boxing» боксерского промоушна PRAVDA , где в главном бою вечера пройдет бой в среднем весе между аргентинцем Эмилиано Пучета и россиянином Шамилем Хатаевым.

Эмилиано Пучета уже заявил о себе российской публике – свой прошлый поединок провел в Pravda boxing в феврале, где показал яркий и бескомпромиссный бой с Магомедом Мадиевым. Аргентинец имеет в своем активе 24 поединка на профессиональном ринге, 17 из которых – победы, 7 нокаутом. На этот раз ему будет противостоять непобежденный боксер из Грозного Шамиль Хатаев. Шамиль имеет в своем активе 10 профессиональных боев, и во всех одержаны победы. Занимает 8 строчку рейтинга этого дивизиона в России.

«Хороший, физически сильный парень. Но Мадиев позволял ему так боксировать, поэтому не удалось забрать победу. Я же еду за победой», – отметил Хатаев.

«На февральском турнире мы доказали всем, что иностранец, которого мы привезли – не для проходного боя нашим боксерам. Пучета заявляет, что не видит соперников в России, и считает, что ничья – несправедливый итог его боя с Мадиевым. Он вновь едет в Россию чтобы «убрать очередного соперника», однако, считаю, что Хатаев – отличное противостояние аргентинцу. Непобежденный, с рекордом 10-0. Нас ждет 8 раундов высококлассного бокса», – отметил президент лиги Pravda boxing Хетаг Цопанов.

Секундировать аргентинца приедет «аргентинский рубака» Маркос Майдана – бывший чемпион мира WBA в двух весовых категориях.

Со-главным событием вечера Лига Ставок Pravda Boxing 4 августа станет противостояние знаменитого бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева и популярного бойца-кулачника Искандера Зияева.

Мирзаев выступал в ринге Pravda в октябре 2022 года и, будучи андердогом боксерского поединка, победил бойца кулачной лиги Николая Чибисова.

На этот раз Мирзаеву будет противостоять мастер спорта по боксу, чемпион всероссийских турниров по боксу и чемпион кулачной лиги Искандар «Шеф-повар» Зияев.

Зияев известен публике яркими боями на голых кулаках, свой последний бой провел за титул в боксерской организации, где проиграл решением судей.

Бой Расула Мирзаева и Искандара Зияева пройдет в промежуточной весовой категории – 68,5 кг.

Генеральный партнер турнира – букмекерская компания «Лига Ставок».

Вечер профессионального бокса Лига СтавокPravda Boxing продет 4 августа в Международном центре бокса.

Билеты здесь https://msk.kassir.ru/sport/mejdunarodnyiy-tsentr-boksa/pravda-old-school-boxing-liga-stavok-pravda-boxing_2023-08-04