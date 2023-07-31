«Наполи» стал партнером онлайн-казино StarCasinо Sport, недавно они уже работали вместе
«Наполи» объявил о двухлетнем соглашении с платформой для ставок и онлайн-казино StarCasinо Sport. Компания станет официальным букмекерским партнером клуба.
Ранее стороны уже были партнерами друг друга – с 2020 по 2022 год.
Управляющий директор StarCasino Sport Стефано Тино сказал: «Для нас большая честь снова сотрудничать с «Наполи». Эта культовая команда в прошлом была фантастическим партнером». А директор «Наполи» Томмазо Бьянкини пообещал фанатам в связи с этим множество сюрпризов.
Сезон в Италии стартует 20 августа. «Наполи» – один из фаворитов Серии А с коэффициентом 4.00 на чемпионство. Ниже только у «Интера» – 2.80.
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