«Спартак» – однозначный фаворит игры с «Балтикой», букмекеры ждут голевой матч

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

В последнем матче второго тура РПЛ «Спартак» примет «Балтику».

Коэффициент на победу хозяев поля – 1.44, гостей – 6.75. При этом вариант с ТБ2.5 оценивается в 1.68, а ТМ2.5 – в 2.21.

«Спартак» в сезоне-2023/24 сыграл два верховых матча – 3:2 с «Оренбургом» и 2:1 с «Краснодаром». У «Балтики» такой был один – 3:2 с «Крыльями Советов».

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6 комментариев

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Андрей Лоел
Спартак может проиграть кому угодно, даже ленинградскому сталинцу.
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Сергей Кравец
Не удивлюсь, если этот матч будет вязким, не интересным. Футболисты Балтики в интервью говорили, что хотят сыграть на 0. Это значит, что Балтика будет ставить автобус, им важны очки любой ценой. Никакого верха здесь ждать не стоит
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Nomer22
Ответ Доктор Верховцев
Надо на Балтику зарядить. Сольёт Спартак.
"Потому что под каждой новостью про Зенит (особенно не очень позитивной) тут же появляется орда болельщиков Спартака, которые поднимают ор, аки мартышки в джунглях."-цитата этого товарища о болельщиках Спартака на ветках. Также этот товарищ)
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Владимир Белов
Ответ Доктор Верховцев
Надо на Балтику зарядить. Сольёт Спартак.
Заложи хату если есть и все на Балтику 😂😂😂
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