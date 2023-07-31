«Спартак» – однозначный фаворит игры с «Балтикой», букмекеры ждут голевой матч

В последнем матче второго тура РПЛ «Спартак» примет «Балтику».

Коэффициент на победу хозяев поля – 1.44, гостей – 6.75. При этом вариант с ТБ2.5 оценивается в 1.68, а ТМ2.5 – в 2.21.

«Спартак» в сезоне-2023/24 сыграл два верховых матча – 3:2 с «Оренбургом» и 2:1 с «Краснодаром». У «Балтики» такой был один – 3:2 с «Крыльями Советов».

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