«Спартак» – однозначный фаворит игры с «Балтикой», букмекеры ждут голевой матч
В последнем матче второго тура РПЛ «Спартак» примет «Балтику».
Коэффициент на победу хозяев поля – 1.44, гостей – 6.75. При этом вариант с ТБ2.5 оценивается в 1.68, а ТМ2.5 – в 2.21.
«Спартак» в сезоне-2023/24 сыграл два верховых матча – 3:2 с «Оренбургом» и 2:1 с «Краснодаром». У «Балтики» такой был один – 3:2 с «Крыльями Советов».
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