В БЕТСИТИ оценили шансы «Ростова» в матче с «Зенитом»

29 июля во втором туре чемпионата России «Ростов» примет дома «Зенит». Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.00.

Оба клуба успешно начали сезон. Команда Карпина выиграла две стартовые встречи с общим счетом 3:1. «Зенит» также был сильнее своих соперников, а еще сыграл на ноль. «Нижний Новгород» и «Ахмат» были синхронно обыграны со счетом 2:0.

В последнем матче против клуба из Санкт-Петербурга ростовчане сыграли вничью – 0:0. На аналогичный счет в грядущей встрече БЕТСИТИ дает кэф 12.5

При этом эксперты видят «Зенит» явным фаворитом матча. На него возможно поставить за 1.70. Ничья есть в линии за 4.10. Успех южан оценивается в кэф 5.20.

Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе «Зенита»: 71% от общего объема ставок на исход – за командой Семака. Лишь 9% проставлено на «Ростов», остальные 20% игроки загрузили на ничью.

Кстати, один из игроков БЕТСИТИ сделал крупную ставку именно на ничью. На этот исход под кэф 4.40 он закинул 290 000 рублей! Его возможный выигрыш составляет 1 276 000 рублей!

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