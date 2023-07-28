GG.бет выходит на рынок Великобритании

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Букмекер GG.бет уже присутствует в Европе, Южной Америке и Азии. Оператор лицензирован регуляторами игорного бизнеса в Великобритании, Кюрасао и на Мальте. А до марта 2022 года букмекер работал в России.

Выход на рынок Великобритании стал возможен благодаря сделке с компанией Rednines Gaming, которая приобрела право использовать бренд. У Rednines есть букмекерская лицензия, под которой работал бренд компании Dr.Бет, предлагая клиентам онлайн-казино и ставки на спорт.

Теперь Dr.Бет будет автоматически перенаправлять пользователей на новый домен GG.бет

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Раздел «Ставки» на Sports.ru

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