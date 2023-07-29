Одержит ли третью подряд победу «Ростов»?

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Ростовчане начали чемпионат России победой над «Факелом» со счетом 2:1, а затем выиграли в рамках Кубка «Рубин» со счетом 1:0.

«Зенит» также ожидаемо начал сезон с двух побед. Команда Нуралы Алипа выиграла «Пари НН» со счетом 2:0, а затем в кубке с аналогичным счетом выиграли у «Ахмата».

Какая из команд сумеет продлить свою победную серию узнаем уже сегодня. Букмекеры верят больше в действующего чемпиона. На победу «Зенита» на выезде предлагают коэффициент 1,72, тогда как на хозяев 5,18.

 

5 комментариев

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Виктор
Зенит начал сезон с трёх побед.
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Любовь Мелехова
Команда Нуралы Алипа? А когда он стал владельцем Зенита?
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V_J_I_K
Ответ Любовь Мелехова
Команда Нуралы Алипа? А когда он стал владельцем Зенита?
Примерно тогда же, когда Головин стал владельцем Монако, а Миранчук владельцем Аталанты и Торино))
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Любовь Мелехова
Ответ V_J_I_K
Примерно тогда же, когда Головин стал владельцем Монако, а Миранчук владельцем Аталанты и Торино))
👍😄
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