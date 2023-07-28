БЕТСИТИ.СТРИМ: Не пропусти прямой эфир с участием Александра Неценко!

Стрим в телеграм-канале БЕТСИТИ.

28 июля, в 16:15, в телеграм-канале букмекерской компании БЕТСИТИ пройдет стрим с участием Александра Неценко.

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Комментатор «Матч ТВ» и амбассадор БЕТСИТИ в прямом эфире ответит на вопросы подписчиков.

Александр поделится ожиданиями от РПЛ, порассуждает о перспективах развития российского футбола и затронет старт АПЛ.

В конце эфира БЕТСИТИ разыграет футболку клуба РПЛ за лучший вопрос. Победителя определит сам Неценко.

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Желаем удачи!

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