БЕТСИТИ.СТРИМ: Не пропусти прямой эфир с участием Александра Неценко!
Стрим в телеграм-канале БЕТСИТИ.
28 июля, в 16:15, в телеграм-канале букмекерской компании БЕТСИТИ пройдет стрим с участием Александра Неценко.
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Комментатор «Матч ТВ» и амбассадор БЕТСИТИ в прямом эфире ответит на вопросы подписчиков.
Александр поделится ожиданиями от РПЛ, порассуждает о перспективах развития российского футбола и затронет старт АПЛ.
В конце эфира БЕТСИТИ разыграет футболку клуба РПЛ за лучший вопрос. Победителя определит сам Неценко.
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Желаем удачи!
Не пропусти!