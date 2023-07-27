Фонбет и КХЛ запустили голосование с розыгрышем мерча

В первый игровой день предсезонной подготовки команд КХЛ стартовало онлайн-голосование по определению лучших хоккейных журналистов и блогеров сезона 2022/2023гг.

Болельщики совместно с КХЛ и ее титульным партнером, букмекерской компанией «Фонбет», отметили любимых хоккейных авторов, из которых был сформирован шорт-лист по трем номинациям – «Лучший журналист», «Лучший Телеграм-канал» и «Лучший блогер».

На специальном сайте проекта необходимо выбрать одного лучшего автора в каждой из представленных номинаций и нажать кнопку «голосовать». Все участники голосования имеют шанс выиграть фирменный мерч – бейсболку, толстовку, сумку просто, заполнив контактные данные в соответствующей форме голосования.

Голосование продлится до 3 августа, а победителей среди журналистов и блогеров наградят 1 сентября в Москве на матче за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и его соперником по финалу плей-офф «Ак Барсом».

Период проведения голосования и розыгрыша мерча: 12:00 27.07.2023 – 23:59 02.08.2023

Дата объявления победителей розыгрыша: 03.08.2023

Срок предоставления мерча победителям розыгрыша: до 03.11.2023

Дата объявления победителей среди хоккейных авторов: предположительно 1 сентября

Дата предоставления призов хоккейным авторам: 1 сентября на матче ЦСКА – Ак Барс