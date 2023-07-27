Теннисистка Мухова проиграла, ведя со счетом 5:1 в решающем сете. Кэф на победу соперницы в прематче был 10.00

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Чешская теннисистка Каролина Мухова проиграла Ребекке Шрамковой во втором круге турнира в Варшаве, ведя со счетом 5:1 (40:15) на своей подаче в решающем сете.

В прематче на словачку Шрамкову выставили коэффициент 10.00 на победу, и она отыграла четыре матч-поинта и выиграла шесть геймов подряд.

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