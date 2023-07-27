За первые пять месяцев 2023 года доходы от ставок на спорт в США выросли на 64,9%

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на баскетбол Ставки Ставки на киберспорт Ставки на бейсбол Ставки на американский футбол Ставки

Показатель доходов игровой отрасли США вырос на 12,4% по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Так выглядит валовый доход (GGR) с начала года: 

Игровые автоматы – $14,8 млрд (рост на 1,3%);

Настольные игры – $4,1 млрд (рост на 1,9%);

Ставки на спорт – $4,58 млрд (рост на 64,9%);

Онлайн-казино – $2,48 млрд (рост на 22,3%).

Резкому росту дохода от ставок на спорт способствовала легализация букмекеров в ряде ключевых штатов по ходу года. Ставки на спорт в Огайо были запущены 1 января, а ставки на спорт в Массачусетсе – 31 января.

Кто фаворит, кто удивил и на что ставить на Riyadh Masters по Доте?

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий