За первые пять месяцев 2023 года доходы от ставок на спорт в США выросли на 64,9%
Показатель доходов игровой отрасли США вырос на 12,4% по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Так выглядит валовый доход (GGR) с начала года:
Игровые автоматы – $14,8 млрд (рост на 1,3%);
Настольные игры – $4,1 млрд (рост на 1,9%);
Ставки на спорт – $4,58 млрд (рост на 64,9%);
Онлайн-казино – $2,48 млрд (рост на 22,3%).
Резкому росту дохода от ставок на спорт способствовала легализация букмекеров в ряде ключевых штатов по ходу года. Ставки на спорт в Огайо были запущены 1 января, а ставки на спорт в Массачусетсе – 31 января.
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