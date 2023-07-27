Olimpbet вернет 20% от ставки на победу Порье в бою с Гейджи

В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити пройдет турнир UFC 291. Главное событие вечера — реванш в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи за пояс BMF.





Букмекерская компания Olimpbet предлагает линию на все бои турнира, а также прямую трансляцию ивента на сайте и в приложении. Ставь и смотри одновременно. А еще вернет 20% от ставки на победу Порье, если он уступит своему сопернику.

Дастин Порье провел последний бой в ноябре прошлого года, выиграв удушением у Майкла Чендлера. Сейчас у него есть возможность выйти на серию из двух побед, чтобы снова приблизиться к титульному противостоянию за пояс UFC в легком весе. В его пользу и опыт первого поединка против Гейджи, в котором Порье смог удосрочить противника.

У Джастина Гейджи похожая ситуация в дивизионе. После проигрыша Чарльзу Оливейре, он победил Рафаэля Физиева решение судей. Чтобы включиться в борьбу за пояс, Гейджи обязательно нужно выигрывать в ближайшие выходные.

Порье — фаворит противостояния. На него можно поставить с коэффициентом 1.75, а вероятность победы Гейджи оценивается чуть выше — 2.14. Тем увереннее можно заряжать на Дастина, ведь Olimpbet вернет 20% , если пари проиграет.

И это не все! Для новых клиентов букмекерская компания подготовила специальный промокод UFC на 500 рублей и страховку первой ставки. Получайте максимум эмоций от единоборств с Olimpbet!