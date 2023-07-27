Olimpbet разыграет призы на TOP DOG 22

29 июля в Казани, на стадионе «Татнефть Арена», пройдет стадионный турнир TOP DOG 22. В главном событии вечера встретятся Николай «Чибис» Чибисов и Иса «Тандовский» Исаев.

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Николай «Чибис» Чибисов — яркий кулачный боец. Его любят фанаты за бескомпромиссность и желание всегда идти вперед. Но последний бой он провел в начале прошлого года — уступил Мустафе Шарифову решением судей. В линии Olimpbet поставить на победу «Чибиса» можно с коэффициентом 2.35.

Иса «Тандовский» Исаев — фаворит противостояния за счет лучшей боксерской техники, хотя его рекорд в промоушене такой же, как у соперника: 5 побед — 2 поражения. Поставить на Ису можно с коэффициентом 1.60.

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