Olimpbet стал генеральным партнером лиги Poddubny Wrestling League

29 июля во Владикавказе пройдет очередной турнир профессиональной борцовской лиги Poddubny Wrestling League. Ее генеральный партнер Olimpbet покажет все схватки в прямом эфире, а ставки на турнир уже можно сделать на сайте и в приложении букмекера. Начало мероприятия – в 18:00.

Среди участников много представителей элиты борцовского искусства, в том числе олимпийский чемпион Заур Угуев. Он сразится в весовой категории до 57 кг с Арсеном Арутюняном.

Букмекерская компания Olimpbet подготовила для всех болельщиков, пришедших на арену, специальную зону, где в 17:30 пройдет автограф-сессия двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова. Зрители ивента на арене “Манеж” смогут выиграть и гарантированные призы, участвуя в активностях в зонах Olimpbet. Все подробности – у Olimpbet Girls.

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