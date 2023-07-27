Olimpbet стал генеральным партнером лиги Poddubny Wrestling League

Теги Ставки на спорт Олимп натив Ставки

29 июля во Владикавказе пройдет очередной турнир профессиональной борцовской лиги Poddubny Wrestling League. Ее генеральный партнер Olimpbet покажет все схватки в прямом эфире, а ставки на турнир уже можно сделать на сайте и в приложении букмекера. Начало мероприятия – в 18:00.

Среди участников много представителей элиты борцовского искусства, в том числе олимпийский чемпион Заур Угуев. Он сразится в весовой категории до 57 кг с Арсеном Арутюняном. 

Букмекерская компания Olimpbet подготовила для всех болельщиков, пришедших на арену, специальную зону, где в 17:30 пройдет автограф-сессия двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова. Зрители ивента на арене “Манеж” смогут выиграть и гарантированные призы, участвуя в активностях в зонах Olimpbet. Все подробности – у Olimpbet Girls.

Для всех новых игроков Olimpbet подготовил приятные бонусы. Компания подстрахует и вернет 100% первой ставки, если пари не зайдет. А по промокоду PWL можно получить дополнительно фрибет на 500 рублей. Наслаждайтесь борьбой мирового уровня вместе с Olimpbet!

Читайте новости ставки в любимой соцсети