Букмекеры определили главного фаворита чемпионата Саудовской Аравии, и это не клуб Криштиану

Чемпионат Саудовской Аравии стартует 11 августа. «Бетбум» первым в России открыл долгосрочную линию на победителя турнира. Топ-5 по мнению букмекерской конторы.

«Аль-Иттихад Джидда» (Бензема, Канте) – 2.50

«Аль-Наср» (Роналду, Брозович, Теллес) – 3.50

«Аль-Хиляль» (Милинкович-Савич, Кулибали, Невеш, Малком) – 7.00

«Аль-Шабаб» (Банега, Куэльяр) – 13.00

«Аль-Ахли» (Менди, Фирмино) – 15.00

«Аль-Иттихад» – действующий чемпион Саудовской Аварии, а «Аль-Хиляль» – рекордсмен по числу титулов (18).