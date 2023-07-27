Букмекеры определили главного фаворита чемпионата Саудовской Аравии, и это не клуб Криштиану

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Чемпионат Саудовской Аравии стартует 11 августа. «Бетбум» первым в России открыл долгосрочную линию на победителя турнира. Топ-5 по мнению букмекерской конторы.

  • «Аль-Иттихад Джидда» (Бензема, Канте) – 2.50
  • «Аль-Наср» (Роналду, Брозович, Теллес) – 3.50
  • «Аль-Хиляль» (Милинкович-Савич, Кулибали, Невеш, Малком) – 7.00
  • «Аль-Шабаб» (Банега, Куэльяр) – 13.00
  • «Аль-Ахли» (Менди, Фирмино) – 15.00

«Аль-Иттихад» – действующий чемпион Саудовской Аварии, а «Аль-Хиляль» – рекордсмен по числу титулов (18).

4 комментария

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Крамбопулос Майкл
Аль-Хилял как по мне недооценен.
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Геннадий Тимченко
грамотная позиция - усиливать звёздами сразу несколько клубов 👍
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