ЦСКА забил «Оренбургу» 6 мячей, на тотал больше 3,5 в прематче был коэффициент 2.05

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ЦСКА в гостях разгромил «Оренбург» (6:0) в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. При этом у хозяев было два удаления в каждом тайме.

В прематче коэффициент на тотал больше 3,5 голов шел за 2.05.

Это первая победа в сезоне для команды тренера Владимира Федотова – ранее армейцы уступили «Уралу» (1:2) в 1-м туре Мир РПЛ и «Зениту» (0:0, по пенальти – 4:5) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Мы просимулировали сезон РПЛ в Football Manager 23. «Краснодар» – второй за «Зенитом», а лучший бомбардир – Кордоба

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1 комментарий

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Надежда Касаткина
Что- то мало у Оренбурга удалили))
А то и до 15 довели бы)
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