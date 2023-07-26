В Иране приговорили к смертной казни блогера, занимающегося рекламой букмекеров и азартных игр

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Трибунал Тегерана приговорил гемблинг-аффилиата и блогера Милада Хатами к смертной казни через повешение.

Два года назад Интерпол задержал блогера и инфлюенсера в Турции, где он скрывался от иранских властей. Хатами обвиняли в мошенничестве – он активно рекламировал гемблинг-бренды и букмекеров, утверждая, что зарабатывает миллионы благодаря азартным играм.

Власти Турции передали задержанного в Иран, где его судили в течение 2 лет. В марте этого года Хатами приговорили к смертной казни, поэтому приговор уже мог быть приведен в исполнение.

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3 комментария

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Jesse Boy
гемблинг-аффилиат? вы настолько ленивы или разучились говорить по-русски?
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Денис Давыдов
Ответ Jesse Boy
гемблинг-аффилиат? вы настолько ленивы или разучились говорить по-русски?
это же рекламная копипаста рейтинга букмекеров, для сайта на какую-то определенную тематику в норме использовать такие выражения.
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