В Иране приговорили к смертной казни блогера, занимающегося рекламой букмекеров и азартных игр
Трибунал Тегерана приговорил гемблинг-аффилиата и блогера Милада Хатами к смертной казни через повешение.
Два года назад Интерпол задержал блогера и инфлюенсера в Турции, где он скрывался от иранских властей. Хатами обвиняли в мошенничестве – он активно рекламировал гемблинг-бренды и букмекеров, утверждая, что зарабатывает миллионы благодаря азартным играм.
Власти Турции передали задержанного в Иран, где его судили в течение 2 лет. В марте этого года Хатами приговорили к смертной казни, поэтому приговор уже мог быть приведен в исполнение.
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