«Пари НН» обыграл «Динамо» по пенальти в Кубке России. На победу нижегородцев в группе был коэффициент 21.00

В розыгрыше Кубка России стартовал первый тур. «Пари НН» принимал московское «Динамо» и сыграл с ним вничью 1:1. По итогам матча была назначена серия пенальти – ее нижегородцы выполнили лучше (4:3). Промахи динамовцев Макарова и Паршивлюка помогли «Пари НН» победить.

Нижегородский клуб возглавил группу, набрав два очка после победы по пенальти, у «Динамо» осталось одно. Также в группе пройдет матч первого тура «Краснодар» – «Спартак», он состоится 27 июля.

Перед началом турнира коэффициент на победу «Пари НН» в группе составлял 21.00. Букмекеры выделяли три другие команды в качестве фаворитов: 2.22 – на «Спартак» и по 3.40 на «Динамо» и «Краснодар».

Следующий матч в Кубке «Пари НН» проведет в гостях против «Спартака» 8 августа.

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