«Пари НН» обыграл «Динамо» по пенальти в Кубке России. На победу нижегородцев в группе был коэффициент 21.00

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В розыгрыше Кубка России стартовал первый тур. «Пари НН» принимал московское «Динамо» и сыграл с ним вничью 1:1. По итогам матча была назначена серия пенальти – ее нижегородцы выполнили лучше (4:3). Промахи динамовцев Макарова и Паршивлюка помогли «Пари НН» победить.

Нижегородский клуб возглавил группу, набрав два очка после победы по пенальти, у «Динамо» осталось одно. Также в группе пройдет матч первого тура «Краснодар» – «Спартак», он состоится 27 июля.

Перед началом турнира коэффициент на победу «Пари НН» в группе составлял 21.00. Букмекеры выделяли три другие команды в качестве фаворитов: 2.22 – на «Спартак» и по 3.40 на «Динамо» и «Краснодар».

Следующий матч в Кубке «Пари НН» проведет в гостях против «Спартака» 8 августа.

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6 комментариев

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Викинг Вигинг
Нет слов от нашей игры конечно..
+3
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леннорыч-абрамович
Великий Личка!
+2
0
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Philatelist79
Ответ Викинг Вигинг
Нет слов от нашей игры конечно..
Не нужно искать игру там, где её нет
+1
0
+1
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Philatelist79
Ну, всё, теперь точно берём кубок и чемпионат
0
0
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Андрей Кобранов
Да Личка собирай чемоданы …
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Николай Журкин
Да у зенита мантуан ,а у нас Захарян. момент один в один только мантуан остановил мяч и ударил с разворота гол. а Заха пропустил между ног на вратаря. это я к тому,что надо ставить игру под действующих игроков....а не играть в напёрстки на поле.
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