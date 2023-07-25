БК «Марафон» стал официальным беттинг-партнером «Ленинградца»

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Руководители букмекерской компании «Марафон» и футбольного клуба «Ленинградец» заключили контракт на сезон-2023/24. Во время матчей с участием «Ленинградца» на его форме будет располагаться логотип этого букмекера. Теперь «Марафон» – официальный беттинг-партнер клуба.

Генеральный директор «Марафона» Наталья Вилкова отметила, что у компании большой опыт футбольного спонсорства, поэтому эксклюзивное сотрудничество с молодым и амбициозным клубом должно принести солидные успехи в спорте и бизнесе, что сделает для болельщиков ярким предстоящий сезон. 

Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит указал на проверенную годами надежную репутацию «Марафона». Он также выразил надежду на долгосрочное и плодотворное партнерство.

«Ленинградец» – дебютант Первой лиги. Сезон-2023/24 он начал с ничьи в матче с «Арсеналом» и победы над «Енисеем», стартовав с четырех очков в двух матчах.

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