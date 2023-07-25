Задай вопрос Неценко и выиграй футболку любимого клуба РПЛ
Конкурс в телеграм-канале БЕТСИТИ.
28 июля, в 16:15, в телеграм-канале букмекерской компании БЕТСИТИ пройдет стрим с участием Александра Неценко.
Комментатор «Матч ТВ» и амбассадор БЕТСИТИ поделится ожиданиями об РПЛ и ответит на вопросы подписчиков.
У тебя есть уникальная возможность выиграть футболку любимого клуба РПЛ за вопрос для Неценко!
Для участия в конкурсе выполни простые условия:
- Подпишись на Telegram-канал БЕТСИТИ;
- Задай вопрос Александру Неценко по РПЛ в комментариях к ЗАКРЕПЛЕННОМУ посту.
Победитель будет определен во время стрима 28 июля. Не пропусти!
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Желаем удачи!