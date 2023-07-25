Задай вопрос Неценко и выиграй футболку любимого клуба РПЛ

Конкурс в телеграм-канале БЕТСИТИ.

28 июля, в 16:15, в телеграм-канале букмекерской компании БЕТСИТИ пройдет стрим с участием Александра Неценко.

Комментатор «Матч ТВ» и амбассадор БЕТСИТИ поделится ожиданиями об РПЛ и ответит на вопросы подписчиков.

У тебя есть уникальная возможность выиграть футболку любимого клуба РПЛ за вопрос для Неценко!

Для участия в конкурсе выполни простые условия:

Подпишись на Telegram-канал БЕТСИТИ;

Задай вопрос Александру Неценко по РПЛ в комментариях к ЗАКРЕПЛЕННОМУ посту.

Победитель будет определен во время стрима 28 июля. Не пропусти!

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Желаем удачи!