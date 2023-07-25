В Новосибирске прошло первое вручение боксерского инвентаря в рамках благотворительного проекта «Доступный спорт с детства» от BetBoom

Букмекерская компания BetBoom вместе с Федерацией бокса Новосибирской области во главе с Олимпийским призером, Заслуженным мастером спорта России, Михаилом Алояном 24 июля организовала торжественное вручение спортивного инвентаря в рамках проекта «Доступный спорт с детства» в Новосибирске.

Ежемесячно BetBoom проводит вручение необходимого набора спортивного инвентаря общеобразовательным школам разных регионов России. Уникальность данного события заключалась в том, что за три года существования благотворительного проекта впервые была выбрана специализированная секция по боксу, а не общеобразовательная школа в Новосибирске.

«Доступный спорт с детства» создает комфортные условия для занятий спортом в регионах. Букмекерская компания стремится поддерживать и развивать спорт во всех городах нашей страны, а также делать его доступным для всех желающих, чтобы каждый ребенок получал профессиональную подготовку.

«В этот раз мы направили наши усилия на поддержку и развитие бокса, одного из самых популярных видов спорта, который помогает развивать физическую силу, выносливость и дисциплину. В рамках проекта секция по боксу получила новый инвентарь, включающий в себя: 20 наборов боксерских перчаток, 30 защитых шлемов для всех возрастов и 10 тренерских лап. Это позволит школе сосредоточиться на тренировках и развитии федерации без дополнительных забот о поиске и приобретении спортивного инвентаря», – поделился Михаил Даньшин, PR-директор BetBoom.

К букмекерской компании на вручении присоединился Олимпийский призер, Заслуженный мастер спорта России, Михаил Алоян, который поделился своим впечатлением после торжественной части:

«Хочется выразить благодарность BetBoom за выбор нашего города. В Новосибирске много потребностей у юных боксеров, с одной стороны, это радует, что многие дети продолжают выбирать этот вид спорта, с другой стороны, огорчает, что мало компаний, которые помогают детям и хотят, чтобы спорт был частью нашей культуры».

Церемония вручения прошла в открытом формате на территории секции «Мир Бокса» в Новосибирске при поддержке местных СМИ и телеканалов, что поможет привлечь внимание к этой важной инициативе и поддержать развитие спорта в Новосибирской области.

Оставить заявку на участие в благпроекте можно на сайте: https://charity.betboom.ru/.