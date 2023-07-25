Шансы Мбаппе на переезд в Саудовскую Аравию или переход в «Реал» практически равны. Так считают букмекеры

Теги ПСЖ Реал Мадрид трансферы Ставки на спорт Килиан Мбаппе Ставки на футбол Ставки

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в другом клубе.

По мнению букмекеров, его шансы на переход в одну из команд Саудовской Аравии или в «Реал» почти равны. Если Мбаппе перейдет в «Реал», сыграет коэффициент 2.20. Если же он окажется в клубе из Саудовской Аравии – 2.50.

Вероятность того, что Мбаппе продолжит играть за «ПСЖ» после закрытия трансферного окна – пониже: предлагается коэффициент 5.00. Шансы на переход в «Арсенал» совсем невысоки – 51.00.

Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Хилаль» предложил 300 миллионов евро за Мбаппе, а ему самому – 700 млн за сезон.

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6 комментариев

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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Мои инсайды пока говорят, что он остается в ПСЖ. Если будут изменения, сообщу
Достойный конкурент Романо - школьник из 🇰🇬🇰🇬🇰🇬
+4
0
+4
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Геннадий Чеботарев
для спортса и его завсегдатов,школоглоров буки это и есть футбольные аналитики!)))))
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca_mania
Мои инсайды пока говорят, что он остается в ПСЖ. Если будут изменения, сообщу
А если в Аравию отправится?
0
0
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trick00
Ответ Barca_mania
Мои инсайды пока говорят, что он остается в ПСЖ. Если будут изменения, сообщу
Держи в курсе
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0
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