Шансы Мбаппе на переезд в Саудовскую Аравию или переход в «Реал» практически равны. Так считают букмекеры

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в другом клубе.

По мнению букмекеров, его шансы на переход в одну из команд Саудовской Аравии или в «Реал» почти равны. Если Мбаппе перейдет в «Реал», сыграет коэффициент 2.20. Если же он окажется в клубе из Саудовской Аравии – 2.50.

Вероятность того, что Мбаппе продолжит играть за «ПСЖ» после закрытия трансферного окна – пониже: предлагается коэффициент 5.00. Шансы на переход в «Арсенал» совсем невысоки – 51.00.

Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Хилаль» предложил 300 миллионов евро за Мбаппе, а ему самому – 700 млн за сезон.

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