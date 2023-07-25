«Зенит» – «Ахмат» – наиболее зрелищный кубковый матч вторника по прогнозу букмекеров

Матчи Кубка России-2023/24 начинаются во вторник, 25 июля. В этот день пройдут три игры: «Локомотив» – «Урал», «Пари НН» – «Динамо» и «Зенит» – «Ахмат».

Вариант с ТБ2.5 в матче «Зенит» – «Ахмат» букмекеры оценивают коэффициентом 1.54. Если же не менее трех голов будет забито в Москве, сыграет коэффициент 1.72. Менее вероятен такой исход в Нижнем Новгороде – уже 2.01.

Матчи «Пари НН» – «Динамо» и «Локомотив» – «Урал» стартуют в 18:30 по московскому времени. Начало игры «Зенит» – «Ахмат» запланировано на 19:45.

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