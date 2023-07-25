У «Зенита» лучшие шансы на победу среди кубковых матчей вторника. Соперник – «Ахмат»

Теги Локомотив Зенит ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Ахмат Урал Ставки на спорт Пари НН Ставки на футбол Ставки

Кубок России-2023/24 стартует во вторник, 25 июля, тремя играми в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Матчи первого тура: «Локомотив» – «Урал», «Пари НН» – «Динамо» и «Зенит» – «Ахмат».

Наименьший коэффициент на победу в игре – у «Зенита», он оценивается в 1.33, тогда как успех «Ахмата» – в 8.60.

Шансы московских команд на победы в своих матчах котируются ниже – 1.82 у «Локомотива» и 1.99 у «Динамо». Успех «Урала» – 4.05, «Пари НН» – 3.70.

Матчи «Пари НН» – «Динамо» и «Локомотив» – «Урал» начнутся в 18:30 по московскому времени. Игра «Зенит» – «Ахмат» стартует в 19:45.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников

Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ElMario
Сегодня надеюсь не к концу матча приедут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий