У «Зенита» лучшие шансы на победу среди кубковых матчей вторника. Соперник – «Ахмат»

Кубок России-2023/24 стартует во вторник, 25 июля, тремя играми в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Матчи первого тура: «Локомотив» – «Урал», «Пари НН» – «Динамо» и «Зенит» – «Ахмат».

Наименьший коэффициент на победу в игре – у «Зенита», он оценивается в 1.33, тогда как успех «Ахмата» – в 8.60.

Шансы московских команд на победы в своих матчах котируются ниже – 1.82 у «Локомотива» и 1.99 у «Динамо». Успех «Урала» – 4.05, «Пари НН» – 3.70.

Матчи «Пари НН» – «Динамо» и «Локомотив» – «Урал» начнутся в 18:30 по московскому времени. Игра «Зенит» – «Ахмат» стартует в 19:45.

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