BetBoom первым в России открыл линию на победителя чемпионата Саудовской Аравии. Клуб Роналду — не главный фаворит

Уже 11 августа начинается чемпионат Саудовской Аравии по футболу. В преддверии турнира букмекерская компания BetBoom первой в России открыла долгосрочные ставки на победителя турнира, проанализировав шансы «Аль-Иттихад» сохранить трофей, а также назвала других фаворитов.

По мнению аналитиков BetBoom, больше всего шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии имеет «Аль-Иттихад Джидда». Клуб, выиграв в прошлом сезоне чемпионат впервые за 14 лет, имеет все шансы повторить успех. Ставки на победу команды в которой выступает Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча», принимаются по коэффициенту 2.50. Примечательно, что также в команду также перешел французский полузащитник Нголо Канте.

Главным конкурентом «Аль-Иттихад» считается «Аль-Наср» с Криштиану Роналду. Заключить пари на очередной трофей Криштиану можно с коэффициентом 3.50.

Замыкает тройку фаворитов наиболее титулованный клуб в истории турнира «Аль-Хиляль», ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 7.00. Стоит отметить, что с момента основания турнира в 1976 году они выигрывали турнир 18 раз, последний из них — в 2022-м. Примечательно еще то, что в клуб может перейти нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. В команде уже есть титулованные футболисты: полузащитник Рубен Невеш, защитник Калиду Кулибали, в клубе будет выступать и бывший нападающий «Зенита» Малком. Вместе с Мбаппе успех «Аль-Хиляль» в турнире будет весьма реалистичен!

Остальные клубы оцениваются как минимум двузначными коэффициентами. В этом году аналитики меньше всего верят в победу «Аль-Хазма», «Аль-Ахдуда» и «Аль-Рияда». В случае победы сыграет кэф 150.

Напомним, что Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 2022/2023 стартует в середине августа. Сделать ставку на победу уже можно на сайте, в приложениях (IOS или Android) или в клубах букмекерской компании BetBoom по адресам: https://betboom.ru/pages/contacts.