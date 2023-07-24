BetBoom и футбольный клуб «Ростов» завершают сотрудничество

Букмекерская компания BetBoom и футбольный клуб «Ростов» завершают совместную деятельность.

«Наша компания стала генеральным партнером ФК «Ростов» ровно год назад. За это время совместными усилиями мы реализовали много важных проектов. Как итог, можно с уверенностью сказать, что наше партнерство стало успешным и плодотворным, как для нас, так и для футбольного клуба. Мы выражаем благодарность нашим коллегам за эффективное сотрудничество. Благодаря нашей общей работе, мы достигли высоких результатов и создали атмосферу футбольного праздника на «Ростов Арене», – сообщает руководитель отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов.

«Работа с BetBoom получилась очень плодотворной. Мы успели реализовать множество совместных проектов. Ребята из BetBoom активно участвовали в жизни клуба, делали предматчевые разогревы, а также программу для болельщиков ярче. Искренне желаем компании BetBoom дальнейших успехов и процветания», – исполнительный директор ФК «Ростов» Артём Купров.

Коллектив компании BetBoom желает удачи ФК «Ростов» в новом сезоне. BetBoom благодарит футбольный клуб «Ростов» и всех болельщиков за плодотворную работу на протяжении сезона-2022/23.