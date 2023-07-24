«Лига Ставок» стала официальным спонсором «Сочи»

«Сочи» вышел в форме с брендингом «Лиги Ставок» уже в матче первого тура с «Балтикой», однако о сотрудничестве объявили только сегодня. При этом букмекер сотрудничает с одноименным клубом из КХЛ. По оценке «РБ Бизнес», стоимость соглашения составит 180 млн рублей в год.

Предыдущим спонсором «Сочи» был БК «Леон», с которым клуб сотрудничал на протяжении двух сезонов.

По информации «РБ Бизнес», букмекер решил не продлевать контракт с «Сочи». Стоимость контракта оценивалась в 140 млн рублей за год.

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