«Лига Ставок» стала официальным спонсором «Сочи»

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«Сочи» вышел в форме с брендингом «Лиги Ставок» уже в матче первого тура с «Балтикой», однако о сотрудничестве объявили только сегодня. При этом букмекер сотрудничает с одноименным клубом из КХЛ. По оценке «РБ Бизнес», стоимость соглашения составит 180 млн рублей в год. 

Предыдущим спонсором «Сочи» был БК «Леон», с которым клуб сотрудничал на протяжении двух сезонов.

По информации «РБ Бизнес», букмекер решил не продлевать контракт с «Сочи». Стоимость контракта оценивалась в 140 млн рублей за год.

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