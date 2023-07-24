Комик Нурлан Сабуров стал амбассадором «Бетбум»

«Бетбум» объявил о начале сотрудничества со стендап-комиком и шоуменом Нурланом Сабуровым.

Сабуров будет выпускать уникальный контент совместно с «Бетбум». Также новый амбассадор букмекера посетит клубы компании и станет героем акций БК. Ранее комик уже появлялся на ютуб-канале BetBoom Esports в выпусках про Bali Major.

«Мы давно хотели амбассадора не прямой спортивной направленности, а Нурлан – один из самых популярных лидеров мнений. На Бали мы уже сняли первый совместный контент, который оценили поклонники BetBoom Team. Это было первое знакомство Нурлана с киберспортом, и мы рады, что смогли в нем поучаствовать.

Было приятно видеть искренние переживания комика из-за ситуации с Pure, он проявил вовлеченность и огромную эмпатию к игрокам. Мы уже запланировали большое количество розыгрышей, акций, спортивного и киберспортивного контента. Так что ждём ваших подписок и лайков!», – прокомментировал Михаил Артемьев, замдиректора «Бетбум» по маркетингу.

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