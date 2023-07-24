В Госдуме предложили с 2024 года увеличить размер отчислений букмекеров до 2%

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На заседании Комитета Госдумы по экономической политике предложили рассмотреть поправки к законопроекту о росте целевых отчислений букмекеров. По принятым в 1-м чтении положениям на развитие детско-юношеского и массового спорта будет направляться 30% общего объема целевых отчислений от азартных игр. На профессиональный спорт и спорт высших достижений будет выделяться 70% общего объёма ЦО.

Главное же изменение касалось размеров отчисляемых средств: к 2027-му в виде ЦО должны были направляться 1,7% от выручки букмекеров; в 2028-м – 1,8%; в 2030 – 2%. По новому предложению размер целевых отчислений должен вырасти уже с 1 января 2024 года. 

Среди других предложений – профессиональные спортивные лиги обязаны размещать на своих официальных сайтах порядок распределения и расходования средств. Законопроект будет рассмотрен ко 2-му чтению осенью 2023 года.

В 2022 году объём целевых отчислений букмекеров составил 13,8 миллиарда рублей. За 2-й квартал 2023 года размер ЦО составил 3,9 миллиарда рублей.

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