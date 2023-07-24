В России больше года не фиксируется «подозрительных ставок»

Международная ассоциация честности ставок (IBIA) не выявила случаев «подозрительных ставок» в российском спорте с 2022 года.

При этом именно Россия в период с 2018 по 2022 года лидирует в рейтинге стран по количеству сообщений – 84. На втором месте располагается Украина, где было зафиксировано 59 случаев. Замыкает тройку Великобритания c 49 сообщениями.

Последние случаи «подозрительных ставок» на российский спорт связаны с соревнованиями по настольному теннису, проходившими в первом квартале 2022 года. На Украине сомнения в честности соревнований в последний раз возникли в третьем квартале 2021 года, также в соревнованиях по настольному теннису.

Европейский спорт по-прежнему остается главной мишенью мошенников – в период с 2018 по 2022 год было зарегистрировано в общей сложности 624 подозрительных случая. И самым подверженным мошенническим манипуляциям видом спорта является европейский теннис, где за этот четырехлетний период было зарегистрировано в общей сложности 270 сообщений.

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