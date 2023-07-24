В России больше года не фиксируется «подозрительных ставок»

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Международная ассоциация честности ставок (IBIA) не выявила случаев «подозрительных ставок» в российском спорте с 2022 года.

При этом именно Россия в период с 2018 по 2022 года лидирует в рейтинге стран по количеству сообщений – 84. На втором месте располагается Украина, где было зафиксировано 59 случаев. Замыкает тройку Великобритания c 49 сообщениями.

Последние случаи «подозрительных ставок» на российский спорт связаны с соревнованиями по настольному теннису, проходившими в первом квартале 2022 года. На Украине сомнения в честности соревнований в последний раз возникли в третьем квартале 2021 года, также в соревнованиях по настольному теннису.

Европейский спорт по-прежнему остается главной мишенью мошенников – в период с 2018 по 2022 год было зарегистрировано в общей сложности 624 подозрительных случая. И самым подверженным мошенническим манипуляциям видом спорта является европейский теннис, где за этот четырехлетний период было зарегистрировано в общей сложности 270 сообщений.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий